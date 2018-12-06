محمد بن زايد: ننشد عبر زيارة بابا الفاتيكان تعظيم التعايش السلمي بين الشعوب

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات العبية المتحدة في فبراير القادم، مشيرأ إلى أن الإمارات تنشد عبر هذه الزيارة تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية. نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر".