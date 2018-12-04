محمد بن راشد يكافئ الطفلة سلامة القحطاني باستقبال خاص

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالطفلة المواطنة سلامة القحطاني التي بكت لعدم استقبالها مكالمة سموه في اليوم الوطني47 فعوضها باستقباله لها بشكل شخصي.

فيديو: الطفلة المواطنة سلامة القحطاني بكت لعدم استقبالها #مكالمة_محمد_بن_راشد في #اليوم_الوطني47 وسموه يعوضها باستقباله لها بشكل شخصي.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/t9b07aag6a — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

وفاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المواطنين في الإمارات وخارجها بمكالمة هاتفية شخصية من الرقم 1971 لتهنئتهم باليوم الوطني .

وقال سموه في المكالمة أتمنى لكم أياماً سعيدة وللوطن أياماً مجيدة، وأكد سموه نحن مستمرون في العمل من أجلكم ومن أجل الوطن.