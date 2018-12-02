"إنستغرام" يطرح ميزة جديدة في القصص

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق تطبيق إنستغرام ميزة جديدة تتيح إمكانية مشاركة قصص «إنستغرام» مع قائمة الأصدقاء المقربين فقط، بعد النجاح الذي حققته ميزة القصص في «إنستغرام».

ويمكن لمستخدم «إنستغرام» إضافة أشخاص إلى قائمة الأصدقاء المقربين، ومشاركة القصص مع هذه المجموعة فقط، وفقاً لما جاء في موقع «البوابة العربية للأخبار التقنية».

ويمكن للمستخدمين إضافة أشخاص إلى قائمة الأصدقاء المقربين عن طريق الانتقال إلى الملف الشخصي والضغط على الأصدقاء المقربين في القائمة الجانبية، مع العلم أنه لا يستطيع أحد غير المستخدم رؤية القائمة الخاصة بالأصدقاء المقربين.

أما في حال قام أحد الأشخاص بإضافتك إلى قائمة الأصدقاء المقربين لديه، فسترى إشارة باللون الأخضر أثناء مشاهدة القصص الخاصة بهم، بالإضافة إلى أنك سترى حلقة باللون الأخضر حول صورة ملفه الشخصي في علبة القصص.

ويستخدم ميزة القصص في «إنستغرام» أكثر من 400 مليون مستخدم نشط يومياً.