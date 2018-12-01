هذا هو الـ آيفون الأكثر مبيعاً في العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة آبل أن هاتف iPhone XR هو هاتف أيفون الأكثر مبيعًا، ولكنها لم تقدم أي أرقام مبيعات، حيث أوضح نائب رئيس شركة آبل لتسويق المنتجات Greg Joswiak جريج جوسوياك في مقابلة أن iPhone XR كان أفضل أجهزة آيفون مبيعًا كل يوم منذ اليوم الذي أصبح متاحًا فيه، ويبدو أن كلام المسؤول التنفيذي يأتي كمحاولة للتقليل من أهمية تقارير المحللين في وقت سابق من هذا الأسبوع حول أن أداء iPhone XR كان أسوأ مما كانت تتوقعه شركة آبل.

ويعتبر هذا التصريح أول حديث رسمي للشركة حول كيفية أداء أجهزة آيفون الجديدة، بحيث تتضمن تشكيلة الشركة الآن هواتفها الأكثر تكلفة على الإطلاق iPhone XS و iPhone XS Mas، إلى جانب هاتفها الأقل تكلفة من بين الأجهزة الجديدة iPhone XR البالغة تكلفته 750 دولار أمريكي، والذي يكلف أكثر من أي نموذج أساسي من هواتف آيفون السابقة.