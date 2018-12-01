ركاب طائرة بتفاجؤون بوجود "أقوى امرأة في العالم" بينهم!

المصدر: بوينس آيرس-د ب أ

تفاجأ ركاب طائرة شركة "أيبيريا" الإسبانية التي أقلعت من مدريد متوجهة إلى بوينس آيرس عاصمة الارجنتين أمس الجمعة بصعود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على متن الطائرة للحاق بقمة مجموعة العشرين، بعدما طرأ عطل فني على طائرتها الحكومية مساء الخميس.

وصعدت ميركل على متن الطائرة التجارية قبل عشر دقائق من إقلاعها برفقة وفد صغير يضم نائبها أولاف شولتس وعدد من المستشارين وأفراد الحراسة.

وجلست المستشارة في درجة رجال الأعمالـ إلى جوار أحد الركاب، الذي لم يكن يتوقع أنه سيقضي رحلته التي تستغرق نحو 13 ساعة بجوار "أقوى امرأة في العالم".

وكانت ميركل اضطرت إلى العودة إلى ألمانيا عقب فترة قصيرة من إقلاع طائرتها الحكومية "كونراد أديناور" مساء الخميس، وذلك بعدما حدث عطل فني في الطائرة. وهبطت ميركل في مطار كولونيا/بون، ثم توجهت في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة إلى العاصمة الإسبانية مدريد للصعود على متن طائرة تجارية متوجهة إلى العاصمة الأرجنتينية للمشاركة في القمة العالمية.

وكانت ميركل ووفدها أول من غادروا الطائرة عقب هبوطها في بوينس آيرس. وتمكنت ميركل من حضور الأمسية المقامة لقادة دول مجموعة العشرين في مسرح "تياترو كولون" الشهير بالعاصمة الأرجنتينية.

واستقبل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري المستشارة الألمانية بترحاب كبير بعدما تمكنت من القدوم إلى القمة عقب تأخر استغرق حوالي 12 ساعة.

وساد في الأجواء دهشة كبيرة لما مرت به رئيسة حكومة أكبر اقتصاد في أوروبا خلال رحلتها إلى الأرجنتين، ونوعية المشكلات التي طرأت على طائرتها.