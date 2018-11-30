ترامب يترك رئيس الأرجنتين وحيدا على المنصة

المصدر: رويترز - بوينس آيرس

بقي الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وحيدا على المنصة اليوم، عندما وقع سوء تفاهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث شوهد الرئيس الأميركي وهو يبتعد خلال مناسبة لالتقاط الصور.

وظهر الزعيمان وهما يتصافحان أمام المصورين قبل أن يغادر ترامب المنصة، فيما يحاول ماكري التواصل معه.

ويبدو أن الرئيس الأرجنتيني كان يريد أن يبقى ترامب على المنصة في انتظار زعماء العالم الآخرين لالتقاط «صورة جماعية» رسمية لزعماء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

ويجتمع قادة العالم في مجموعة العشرين في بوينس آيرس في قمة 2018 التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول قضايا عالمية رئيسية.