أصحاب هذه المهن عرضة للانتحار!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجد تقرير حديث لمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، ان العمل في بعض المهن يعرض العامل على نحو أكبر للانتحار.

وضمت القائمة من يشتغلون في قطاعات البناء والترفيه والإعلام.

ونقل موقع "ساينس ألرت" أن معدلات الانتحار في الولايات المتحدة ارتفعت على نحو لافت في السنوات الستة عشرة الأولى من القرن الحالي فقفزت من 12.9 من بين كل مئة ألف نسمة إلى 17.3.

ويرى الخبراء أن الانتحار ظاهرة معقدة فهي تنجم في الغالب عن عوامل متداخلة مثل الوضع الاقتصادي للضحية وحالته الاجتماعية وظروف عمله فضلا عن الصحة العقلية والنفسية.

وتكشف الأرقام أن 1400 من عمال البناء واستخراج المعادن والموارد الأخرى وضعوا حدا لحياتهم في 2015، ويشكل هؤلاء الضحايا 53.2 في المئة ممن انتحروا خلال هذه السنة.

ويرى تقرير المركز الصحي الأميركي أن الناس باتوا يقضون أغلب فترات النهار في مكان العمل وبالتالي ثمة ضرورة لأخذ هذا الأمر بالحسبان أثناء تحليل ظاهرة الانتحار.