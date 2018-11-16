أمر قضائي للبيت الأبيض بعودة المراسل الصحافي المطرود

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أمر قاض في واشنطن اليوم البيت الأبيض بإعادة العمل ببطاقة اعتماد صحافي في شبكة «سي أن أن» معتمد لديه، بعد أن منع من دخول المقر الرئاسي الأميركي إثر جدال حاد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي.

وحسب «سي أن أن» فإن الأمر القضائي موقت، ويطلب من البيت الأبيض السماح مجددا للصحافي جيم أكوستا بالعودة إلى العمل بانتظار عقد جلسة استماع للنظر في شكوى الشبكة.

وجرى جدل حاد بين الرئيس الأميركي والصحافي أكوستا في السابع من نوفمبر خلال مؤتمر صحافي، ما دفع البيت الأبيض إلى اتخاذ قرار منعه من تغطية أخبار الرئاسة الأميركية.

وقال القاضي تيموثي كيلي «اصدر أمرا إلى البيت الأبيض بإعادة العمل فورا ببطاقة اعتماد أكوستا».

وكانت «سي أن أن» رفعت شكوى مستندة إلى التعديل الأول في الدستور الذي يحمي حرية التعبير.

وأوضح القاضي أنه لم يصدر قراره في الجوهر قائلا «أود أن أشدد على أنني لم اجزم في مسألة خرق التعديل الأول».

وسارع المدافعون عن حرية الصحافة إلى التعبير عن ارتياحهم.