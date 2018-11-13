الاتحاد العقارية" تسجل أرباحاً صافية بقيمة 145.6 مليون درهم

المصدر: دبي - وام

سجلت "الاتحاد العقارية" أرباحاً صافية بقيمة 145.6 مليون درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من العام 2018 مقارنة بخسائر صافية بلغت 2.3 مليار درهم عن ذات الفترة من العام 2017.

وجاءت هذه الأرباح المحققة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بفضل اتباع إستراتيجيات مجلس إدارة الشركة الهادفة إلى توسيع وتعزيز الإيرادات المتكررة وأرباح الاستثمارات المالية حيث زادت إيرادات مبيعات وإدارة العقارات بنسبة 46% لتصل إلى 112.3 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من 2018 مقارنة مع 76.7 مليون درهم للفترة المماثلة من عام 2017 كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى لتصل الى 277.9 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 269.8 مليون درهم لذات الفترة من عام 2017 وفي الوقت نفسه زادت أرباح الاستثمارات المالية بنسبة 375% لتصل إلى 5.7 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بمبلغ 1.2 مليون درهم لذات الفترة من عام 2017.

وأظهرت نتائج أعمال "الاتحاد العقارية" زيادة في إجمالي دخل الشركة بنسبة 18% ليصل إلى 617 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بدخل بلغ 524 مليون درهم للفترة المماثلة من العام الماضي ولا يشمل هذا الدخل أرباحا أو خسائر من إعادة تقييم العقارات الاستثمارية.