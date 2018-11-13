ياباني يتزوج مجسّم «هولوغرام»

رفضت والدة أكيهيكو كوندو دعوة ابنها الوحيد لحضور حفلة زفافه في طوكيو، غير أن قرارها هذا ليس مفاجئاً، إذ إن «العروس» ليست سوى شخصية افتراضية مطورة بتقنية التصوير التجسيمي (هولوغرام).

ويقول الرجل البالغ من العمر 35 عاماً، والذي أطلق على زوجته الافتراضية اسم هاتسونه ميكو، إن «هذا الأمر لم يكن مدعاة للاحتفال بالنسبة إلى والدتي». ولم يحضر أي من أقارب كوندو حفل زفافه، غير أن هذا الأمر لم يثنه عن إنفاق مبلغ مليوني ين (17600 دولار) لإحياء هذه المناسبة في قاعة للحفلات في طوكيو.

وحضر نحو 40 مدعواً مراسم الزفاف بين أكيهيكو وميكو التي كانت حاضرة على شكل مجسم بحجم قطة. ويقول العريس لوكالة «وكالة فرانس برس» : «لم أخنها يوماً، لطالما كنت مغرماً بميكو-سان»، مستخدماً تسمية شرفية يطلقها عادة اليابانيون من منطلق الاحترام حتى من بين الأصدقاء.

ومنذ آذذار (ار (مارس) الماضي، يعيش كوندو مع مجسم هولوغرام متحرك وناطق متصل بجهاز كمبيوتر يبلغ سعره 2800 دولار. ويصنف أكيهيكو نفسه على أنه رجل عادي، إذ إن زوجته الافتراضية توقظه صباح كل يوم وتودعه لدى توجهه إلى عمله في المدرسة.

وفي المساء، عندما يبلغها بواسطة الهاتف الخليوي بأنه عائد إلى المنزل، تقوم هذه الزوجة المحبة بإطفاء الأنوار كما تبلغه باقتراب موعد النوم. وينام أكيهيكو إلى جانب الدمية المرافقة للمجسم الرقمي والتي تضع محبس زواج حول معصمها الأيسر.

ولا يبدو أكيهيكو منزعجاً إزاء عدم وجود أي سند قانوني لهذا الزواج، إذ إنه لم يتوان عن اصطحاب الدمية ميكو إلى محل المجوهرات لابتياع المحبس لها. وأصدرت شركة «غايت بوكس» المصنعة للآلة المطورة لتقنية التصوير التجسيمي التي تعمل من خلالها ميكو، «وثيقة زواج» تفيد بأن إنساناً اقترن بشخصية افتراضية.

وليست حال أكيهيكو كوندو فريدة من نوعها، إذ إنه يشير إلى أن «غايت بوكس» أصدرت ما يزيد عن 3700 وثيقة زواج لحالات مشابهة حتى أن بعض الأشخاص بعثوا له برسائل دعم.

ووصل الأمر بكوندو إلى الوقوع في غرام شخصية افتراضية بعد تجارب صعبة مع نساء خلال المراهقة، إذ كانت الفتيات يلقبنه بـ»أوتاكو المقيت»، وهو تعبير ياباني سلبي مستخدم للدلالة إلى الأشخاص المولعين بالتكنولوجيا.