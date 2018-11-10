بالفيديو.. شاهد أول مذيع آلي في نشرة للأخبار!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وأخيرا ظهر المذيع الآلي "روبوت" على الشاشة، وظهرت معه عبارة "المذيع الاصطناعي باللغة الإنجليزية".

وقال المذيع بلهجة "روبوتية" باللغة الإنجليزية: "أهلا بكم جميعا.. أنا مذيع اصطناعي باللغة الإنجليزية، وهذا هو يومي الأول مع شبكة شينخوا، شكلي وصوتي مصمم على جان جاو، وهو مذيع حقيقي على شينخوا".

وكانت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نشرت فيديو المذيع خلال إلقاء نشرة إخبارية "غير تقليدية"، في خطوة من شأنها تهديد مستقبل المذيعين حول العالم.

وأضاف المذيع في البث: "التطور في مجال الإعلام يتطلب الابتكارات الدائمة، ومحاكاة حقيقية مع التقدم التكنولوجي الدولي".

ووعد المذيع المشاهدين بالعمل بدون توقف، حيث سيتم كتابة النصوص في برنامجه الداخلي من دون مقاطعة.

وختم بثه بقول: "أتطلع لتقديم التجربة الإخبارية الجديدة لكم"، فهل سيهدد هذا المذيع غير التقليدي مستقبل "المذيع الإنسان"؟

شاهد الفيديو: