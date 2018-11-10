أميركا تحظر بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفاكهة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال مسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إن الإدارة ستحظر اعتباراً من الأسبوع الجاري بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفاكهة والحلوى في متاجر البقالة ومحطات الوقود في خطوة تهدف لمواجهة زيادة إقبال المراهقين عليها.

وقال المسؤول إن هذا الحظر يعني أن السجائر بنكهات التبغ والنعناع والمنتول هي التي ستكون متاحة فقط في هذه المنافذ، ما يعد ضربة قوية لشركة "جول لابس"، ومقرها سان فرانسيسكو، رائدة صناعة السجائر الإلكترونية.

وستشدد إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إجراءات التحقق من السن لمبيعات السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت.

ولا تسري القيود المرتقبة التي ستفرضها الإدارة، بحسب واشنطن بوست في عددها أمس، على متاجر بيع السجائر الإلكترونية أو غيرها من متاجر التجزئة المتخصصة.