الجواز الإماراتي في المرتبة الثالثة عالمياً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صعد جواز السفر الإماراتي للمرتبة الثالثة عالمياً بحسب تصنيف موقع "باسبورت إيندكس"، إذ يُسمح لحامله الآن دخول 163 دولة بدون الحاجة لتأشيرة مسبقة.

ويعد صعود جواز السفر الإماراتي إلى المرتبة الثالثة عالمياً إنجازاً دبلوماسياً جديداً، فقد تقدم جواز السفر الإماراتي العادي إلى هذه المرتبة، مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً، بدخول 163 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، إثر إبرام اتفاقيات مع دول عدة للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني الدولة ومواطني تلك الدول، وذلك حسب آخر تحديثات المؤشر العالمي «باسبورت إندكس»، التابع لشركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

ويسمح جواز السفر الإماراتي حاليا بدخول 113 دولة من دون تأشيرة مسبقة، و50 دولة بتأشيرة عند الوصول إلى المطار، فيما تحتاج 35 دولة أخرى فيزة مسبقة.

وانضم جواز السفر الإماراتي إلى دول المركز الثالث وهم بلجيكا والنمسا واليابان واليونان والبرتغال وسويسرا والمملكة المتحدة وإيرلندا وكندا، بحسب تصنيف موقع "باسبورت إيندكس".

وتحتل دولتان المركز الأول عالمياً من حيث قوة جواز السفر، هما ألمانيا وسنغافورة إذ يمكن مواطني الدولتين من الدخول إلى 165 دولة، فيما تحتل الدنمارك والسويد و9 دول أخرى في المرتبة الثانية نفسها، بدخول 164 دولة.

وحقق جواز السفر الإماراتي قفزة كبيرة في أحدث تصنيف عالمي يعتمد على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.

وكان جواز السفر الإماراتي يحتل المركز التاسع بين أقوى جوازات السفر على مستوى العالم حتى مطلع سبتمبر الماضي، وفق موقع "باسبورت إيندكس"، وقد كان مسموحاً حينها لحاملي جواز السفر الإماراتي بدخول 157 دولة دون إصدار تأشيرة مسبقة، من بينها 112 دولة يمكن دخولها دون تأشيرة، و45 دولة تصدر التأشيرة عن الوصول إلى أحد مطاراتها.