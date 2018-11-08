تعرف الى ...الممثل «الأكثر جاذبية في العالم»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اختارت مجلة «بيبول» الأميركية الممثل البريطاني إدريس البا للقب الرجل الأكثر جاذبية، وهي جائزة سنوية تمنحها المجلة.

ووفقاً لموقع «يو أس أيه توداي» فوجئ ألبا عندما علم باختيار المجلة وقال مازحاً: «ذهبت لرؤية نفسي في المرآة وقلت لنفسي: نعم أنت فعلاً جذاب اليوم. هو شعور جميل ومفاجأة لطيفة، بالتأكيد تعزز الثقة بالنفس».



وأصبح البريطاني ذو الأصول الأفريقية ثالث رجل من البشرة الداكنة يفوز باللقب، بعد الممثل الأميركي دينزل واشنطن عام 1996، والمصارع والممثل الأميركي دوين جونسون «ذا روك» عام 2016.

وكان آخر بريطاني حاز اللقب لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام عام 2015.



ويبلغ ألبا 46 سنة وكثرت الأنباء التي تربطه بدور «جيمس بوند» الجديد في سلسلة الأفلام الشهيرة.