تعليق الدراسة في جدة ورابغ وخليص لسوء أحوال الطقس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجه المدير العام للتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي بتعليق الدراسة ليوم غد الأحد في جميع مدارس جدة و رابغ وخليص ‏بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية وبالتشاور مع الجهات المعنية وما رأته اللجنة المركزية لتعليق الدراسة بالوزارة.

هذا وأعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة غداً في الجامعة وفروعها في محافظتي الكامل وخليص نظراً للحالة المطرية وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات وانطلاقا من التحذيرات الصادرة عن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة ‎مكة المكرمة .

وأيضاً قررت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تعليق الدراسة بالجامعة الأحد، نظراً للتقلبات الجوية التي تشهدها محافظة جدة وما يترتب على ذلك وبناءً على التحذيرات التي صدرت من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.