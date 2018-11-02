بتوجيهات محمد بن زايد.. اطلاق اسم طحنون بن محمد على طريق العين - دبي

المصدر: العين - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تم إطلاق اسم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على طريق العين - دبي.

و يعد طريق " طحنون بن محمد آل نهيان " من أهم الطرق الحيوية في مدينة العين كونه يربطها بإمارة دبي ويخدم العديد من المناطق المحاذية للطريق مثل منطقتي الهير والفقع ويتفرع منه الطريق المؤدي إلى امارة الشارقة عبر منطقة الشويب وصولا إلى منطقة المدام.

و تم تطوير هذا الطريق في عام 2010 على مرحلتين شملت الأولى المسافة من منطقة الطوية و حتى منطقة مساكن بطول 23 كيلو مترا وتحتوي على ثلاث حارات لكل اتجاه و المرحلة الثانية من منطقة مساكن وحتى منطقة الفقع بطول 42 كيلو مترا و تحتوي على 4 حارات لكل اتجاه وذلك ليواكب التطور العمراني المتنامي في المدينة وما يتطلبه من وجود طرق على أعلى مستوى.

و تم إنشاء هذا الطريق وفق أعلى المعايير و المواصفات العالمية و يستوعب ما يعادل 7000 مركبة في كل اتجاه في الساعة الواحدة كما أنه يحتوي على 15 من نقاط الالتفاف و المخارج من جسور وانفاق إضافة إلى اللمسات الجمالية عبر الزراعة التجميلية من خلال التشجير على جانب الطريق وعند الانفاق والجسور .

و راعى تصميم الطريق بشكل رئيسي عوامل السلامة من حيث الحواجز الجانبية و تخطيط الطريق و موانع مرور الحيوانات والانارة وتتوفر به اللوحات الارشادية التي توضح مداخل مدينة العين و أهم المناطق بها إلى جانب تواجد الكثير من الخدمات بجانب الطريق من محطات تزود بالوقود واستراحات.