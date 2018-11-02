الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر صاروخاً حوثيا

المصدر: الرياض- وام

دمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة، بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله " إن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ داخل الأراضي اليمنية، حيث كان قد أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة نجران، ولم ينتج عن اعتراضه وتدميره أي إصابات ".

وأكد أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية تثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، وتؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.



وبلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 206 صواريخ، تسببت في استشهاد 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.