وفاة الفنان الأردني ماجد الزواهرة

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

توفي الفنان الأردني ماجد الزواهرة، أمس، عن عمر 45 عاما، بعد تعرضه لنوبة قلبية، حسبما أعلنت وزارة الثقافة الأردنية.

ونعت الوزارة الفنان الراحل في بيان، معتبرة أن «فقدان الزواهرة وهو في ريعان الشباب، وفي بدايات عطاءه الفني خساره للدراما الأردنية، التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية إلى النهوض من جديد في انطلاقة تقدم الحكاية الأردنية التي اجتذبت الجمهور العربي في وقت مضى».

وقد نعى نقيب الفنانين حسين الخطيب، الفنان الراحل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،قائلا «أنعي إليكم الزميل والصديق ماجد الزواهرة، وخالص العزاء لعائلته وعشيرة الزواهرة والزملاء».

وتميز الفنان الراحل بأدواره في المسلسلات البدوية، شأنه شأن والده الفنان الراحل محمد الزواهرة الذي قدمه للوسط الفني من خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية المشتركة.

وعرف الفنان الراحل من خلال عدد من الأعمال الفنية المحلية التي شارك بها ومنها، «صقور لا تلهث»، و«كن صديقي»، و«نهيل»، إضافة إلى مسلسل «الطوفان» الذي عرض على عدد من المحطات الفضائية العربية.