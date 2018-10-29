بالفيديو.. "خليفة سات" يرسل أول إشارة على وصوله إلى مداره

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أرسل خليفة سات أول إشارة على وصوله إلى مداره وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكان القمر الصناعي الأول الذي تم تصنيعه في دولة الإمارات "خليفة سات" قد اطلق صباح اليوم في تمام الساعة الثامنة، من المحطة الأرضية بمركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، على متن الصاروخ (H-IIA)، ليبدأ العمل في مداره لمدة خمس سنوات.

و"خليفة سات" هو أول قـمر صناعي إماراتي 100% من تصميم وتصنيع "مركز محمد بن راشد للفضاء"، وهو مخصّص لأغراض رصد الأرض ويعد إنجازاً سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع علوم الفضاء على مستوى العالم وأيقونة تقنية إماراتية لخدمة البشرية.

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