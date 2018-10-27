بالصور.. الكشف عن أطول تمثال في العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تستعد الهند للكشف عن أطول تمثال في العالم، في غضون أيام قليلة، بعد عمل استغرف 5 سنوات بلغت تكلفته مئات ملايين الدولارات، فيما شارك في بنائه مئات المهندسين وآلاف العمال، واستخدمت فيه ملايين الأطنان من الإسمنت والصلب.

وأكدت "ديلي ميل" البريطانية، ان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيتولى الكشف عن التمثال في 31 من الشهر الجاري، بمناسبة ذكرى ميلاد ساردار فالاباي باتل، أحد الآباء المؤسسين للهند، وبذل جهودا جبارة من أجل المحافظة على وحدة الأمة الهندية قبل أن يتوفى في العام 1950.

ويبلغ طول التمثال 182 مترا، ويناهز ضعفي طول تمثال الحرية في نيويورك، ويفوق أطول تمثال في العالم حاليا بـ30 مترا، وهو تمثال معبد الربيع لبوذا.

ويضم الجزء الداخلي من التمثال قاعة تتيح لنحو 200 زائر إطلالة واسعة على المنطقة المحيطة، ويوجد بجانبه فندق وقاعة للمؤتمرات.

ويقع التمثال المصنوع من البرونز على إحدى ضفتي نهر نارمادا، في ولاية غوجارات شمال غربي الهند.