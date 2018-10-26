"بلدية دبي" تنفي احتواء طلاء الأظافر على مادّة خطرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نفت "بلدية دبي" الإشاعة المتداولة بشأن خطورة وجود مادة ثلاثي فينيل الفوسفات في طلاء الأظافر، مؤكدة أن هذه المادة لم يتم حظرها أو منعها أو تقييد استخدامها عالمياً وتحديداً في منتجات العناية الشخصية،إضافة الى أنه لم يتم تصنيفها ضمن قائمة المواد المسرطنة من قبل الجهات العالمية المعتمدة ( IARC/ NLM/ ACS).

وأوضحت البلدية أن هذه المادة يتم استخدامها في العديد من المنتجات مثل الأثاث، والستائر البلاستيكية والحمامات والألعاب البلاستيكية وطلاء الأظافر.

وطلبت البلدية التواصل المباشر مع الجهة المعنية للحصول على المعلومات الصحيحة من مصدرها والمبنية على أسس علمية ودقيقة.