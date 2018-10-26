ضحايا "ياهو" يحصلون على تعويضات بعشرات الملايين!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وافقت شركة "ياهو" الأميركية على تعويض عدد من أصحاب الحسابات مع الموقع، بعشرات الملايين من الدولارات، وذلك تعويضا للخروقات الأمنية التي تعرضوا لها.

وعانت "ياهو" من انتهاكات أمنية كبيرة في مناسبتين منفصلتين، في عامي 2013 و 2014 ، مما أثر على ما يصل إلى مليار مستخدم.

ووافقت "ياهو" الأربعاء، على دفع 50 مليون دولار إلى أكثر من 200 مليون من أصحاب الحسابات الذين تأثروا بالهجمات.

كما ستعوض "ياهو" الأشخاص الذين دفعوا مبالغ للحصول على حساب بريد إلكتروني ممتاز، بمنحهم 25 % من المبلغ الذي تم إنفاقه.

وأثارت الخروقات عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، ومعلومات شخصية أخرى، حيث اعترفت ياهو في أواخر العام الماضي بأن حادثة 2013 وحدها أثرت على ثلاثة مليارات مستخدم.

ويعتقد أن "الهاكرز" كانوا ممولين من دولة معينة، يعتقد أنها روسيا، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.