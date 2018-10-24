أطباء يفاجؤون بـ120 مسمارا في أحشاء مريض!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تفاجأ أطباء أثيوبيون كانوا يجرون عملية جراحية لمريض معتل عقليا يعاني من مشاكل في المعدة، باكتشاف 120 مسمارا وإبرتين وقطع زجاجية في أمعائه.

وقال الأطباء إنه لم يتضح ما إذا كان المريض البالغ من العمر 33 عاما قد تناول هذه القطع طوعا أو نتيجة لإساءة معاملته، غير أنه أنه يتعافى الآن بعد عملية جراحية استغرقت ساعتين ونصف الساعة.

ونقلت هيئة "فانا برودكاستنج كوربوريشن" الاخبارية عن أحد أقارب الرجل قوله إن المريض توقف عن تناول أدويته وتم نقله إلى كنيسة للحصول على الشفاء الروحي عن طريق (الماء المقدسة)".

وتم نقل الرجل مؤخراً إلى مستشفى سانت بول العام التخصصي بسبب انتفاخ بطنه، حيث تم الاكتشاف الغريب".