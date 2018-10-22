" يوتيوب" يطلق ميزة جديدة.. تعرف إليها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق موقع "يوتيوب" والمملوك لشركة جوجل الأمريكية، ميزة جديدة تتيح لمستخدميه متابعة الفيديو، وتصفح المحتوى الآخر في نفس الوقت.

وأوضح موقع "ذا فيرج" المتخصص في الأخبار التقنية ، أن الميزة ستكون تصغير مشغل الفيديو أثناء التصفح، متاحة لمستخدمي متصفحات سطح المكتب، وعند فتح فيديو معين ستظهر أيقونة المشغل المصغر أو "ميني بلاير" بجانب أيقونة اعدادات الفيديو، وبمجرد الضغط عليها سيتحول مشغل الفيديو الكبير إلى مربع صغير في أسفل الصفحة، ويمكن بذلك للمستخدم تصفح باقي الفيديوهات والمحتوى بشكل أفضل أثناء متابعة الفيديو أو الاستماع لمحتواه.

وتعتبر هذه الميزة ستكون مناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن محتوى، ويريدون الاستمرار بمتابعة الفيديو المشغل وقتها دون إيقافه أثناء البحث عن فيديو آخر.