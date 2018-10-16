محمد بن راشد يطلق منصة "مدرسة" للتعليم الإلكتروني العربي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مدينة جميرا بدبي اليوم "مدرسة" للتعليم الإلكتروني العربي .

جاء ذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويشكل إطلاق منصة "مدرسة" للتعليم الإلكتروني العربي الثمرة الأولى لمبادرة "تحدي الترجمة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العام الماضي لتعريب 5000 فيديو تعليمي بواقع 11 مليون كلمة بالاستناد إلى مناهج تعليمية متميزة عالمياً.

وتضم الخطة المستقبلية لمنصة "مدرسة" إثراء محتواها بمساقات تعليمية جديدة تشمل اللغة العربية وقواعدها، وعلوم الحاسوب والهندسة والبرمجة والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء.