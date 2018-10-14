تحذير من مشروبين يدمران فوائد المكملات الغذائية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذّر باحثون بريطانيون من تناول مكمّلات الفيتامينات مع كوب الشاي أو القهوة الصباحي، لأنّه قد يتسبب بالقضاء على كل المزايا التي تمنحها تلك المكمّلات للجسم.

وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن سخونة المشروبات يمكنها أن تحد بشكلٍ كبير من تأثيرات تلك الأقراص وأن تقضي كذلك على البكتيريا النافعة التي توجد في المأكولات الغنيّة بالبروبيوتيك، مثل اللبن، وهو ما يجب الانتباه إليه جيّداً.

وتمنع المشروبات والأطعمة الدافئة امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 73%، لذا يجب الانتظار لمدة ساعة على الأقل قبل تناول الأطعمة والمشروبات الدافئة، بعد تناول أقراص المكمّلات، مؤكّدين أن القهوة تحدّ من امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 80% إذا تم تناولها في غضون ساعة بعد الوجبة، ويمكن أيضا للمشروبات الشديدة السخونة أن تعطل بعض الفيتامينات وتقتل البكتيريا الحية .