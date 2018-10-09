مصرع 53 عنصرا حوثيا بينهم قيادات ميدانية بغارات للتحالف غرب تعز

المصدر: تعز - وام

لقي 53 عنصرا من ميليشيات الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران مصرعهم من بينهم قناصة و قيادات ميدانية ممن يديرون المعارك وذلك في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بجبهة البرح في مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز.

كانت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد شنت هجوما عسكريا على تجمعات لميليشيات الحوثي بمشاركة قوات المقاومة اليمنية المشتركة وذلك بعد رصد دقيق و عمليات استطلاع واسعة لتحركات الميليشيات ما أسفر عن مصرع عناصرها و تدمير تعزيزاتها العسكرية في عملية مباغتة لم يتوقعها الحوثيون.

ونفذت قوات التحالف العربي عملية عسكرية نوعية كبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بناء على معلومات استخباراتية دقيقة و رصد لعمليات حشد الميليشيات و آلياتها العسكرية منذ فترة حيث تمكنت مدفعية التحالف بناء على إحداثيات دقيقة من استهداف تحصينات الميليشيات و تدمير العديد من دباباتها و آلياتها العسكرية التي كانت تستخدمها لقصف المنشآت المدنية و ترويع المدنيين من الأهالي الرافضين للمشروع الانقلابي في اليمن.

و تحاول ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على وقع هزائمها المتلاحقة تنفيذ عمليات عسكرية في جبهات مختلفة بالساحل الغربي لليمن لتخفيف الضغط على عناصرها المنهارة في جبهة الحديدة غير أنها في كل مرة تتلقى عناصرها ضربات موجعة و هزائم مدوية تنهك قدراتها العسكرية وتشتت شمل صفوفها.