تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، في ظل التكهنات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر المقبل، وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

كما ساهم تزايد المخاوف بشأن التوتر بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي حول موازنة الأولى في تراجع أسعار الذهب.

وفي الصين، قال وزير المالية "ليو كون" أنه رغم تضرر بعض المناطق والشركات، فإن الصين قادرة على تقليل تأثير الحرب التجارية الحالية إلى أدنى مستوى.

كان بنك الشعب (المركزي) الصيني قد قال أمس الأحد إنه يعتزم خفض معدل السيولة المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها لديه بمقدار 100 نقطة أساس اعتبارا من 15 اكتوبر الحالي، وهو ما يعني السماح بضخ 175 مليار دولار في الأسواق.

وتراجع سعر الذهب في تعاملات اليوم بمقدار 17 دولارا أي بنسبة 1,3% إلى 1188,66 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر المقبل وهو أقل مستوى له منذ 27 سبتمبر الماضي. وكان الذهب قد تراجع يوم الجمعة الماضي بمقدار 4 دولارات أي 0,3% إلى 1205,60 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة اليوم بمقدار 0,320 دولار إلى 14,329 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. وارتفع سعر النحاس بمقدار 0,0040 دولار إلى 2,7670 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى ارتفع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 95,70 نقطة في ساعات التداول قبل أن يدور حول 95,45% في وقت لاحق من التعاملات.

يأتي ذلك فيما يتوقع المحللون على نطاق واسع إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي على زيادة سعر الفائدة مجددا خلال ديسمبر المقبل، بعد زيادة الفائدة 3 مرات خلال الصيف الحالي. ومع توقع زيادة الفائدة 3 مرات إضافية خلال 2019، فمن المحتمل استمرار ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.