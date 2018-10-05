مدير بنك يسرق من الأغنياء ويعطي للفقراء

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجا مدير بنك إيطالي من السجن بإعجوبة، بعد أن قام بسرقة مبالغ مالية من رصيد عملائه الأغنياء وحولها للفقراء.

وكان جيلبرتو باسكيرا مدير بنك في بلدة فورني دي سوبرا الجبلية الصغيرة، حيث سرق نحو مليون يورو على مدى سبع سنوات.

ونقل باسكيرا مبالغ مالية صغيرة من الحسابات المصرفية للعملاء الأثرياء إلى العملاء الذين لا يملكون أرصدة كافية تمكنهم من الحصول على قروض.

وقال باسكيرا، وفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "لطالما اعتقدت أنه بالإضافة إلى حماية المدخرين، فإن مهمتنا هي مساعدة المحتاجين".

وقال محاميه: "إنه يؤمن بأنه لن يفعل ذلك مرة أخرى. لقد كان مقتنعا بأنه يستطيع مساعدة الناس. لكنه الآن قد فقد وظيفته ومنزله".

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أيضًا أنه بعد معرفة تفاصيل هذه القصة، استدعى باسكيرا كل العملاء الأثرياء الذين سرق من حساباتهم لكي يشرح الأسباب التي جعلته يقوم بذلك.

وأصدرت المحكمة حكما عليه بالسجن لمدة عامين بسبب جرائمه.

ونظرا لأن هذه هي المخالفة الأولى له ولأن العقوبة كانت قصيرة نسبيا، فلن يُسجن باسكيرا بموجب القانون الإيطالي.

ووصفت بعض الصحف الأيطالية باسكيرا بأنه "روبن هود العصر الحالي".