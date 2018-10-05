شرطة أبوظبي تحدد سبب حريق "بني ياس"

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

كشفت شرطة أبوظبي أن نتائج الفحوصات الفنية والمعاينة أثبتت أن سبب الحريق الذي شب بإحدى الفلل في مدينة بني ياس الأسبوع الماضي، نتج عن عطل كهربائي طارئ بالدوائر والتمديدات الكهربائية الممتدة بزاوية السقف الأيمن للصالة الرئيسية بالفيلا حيث كانت بداية الحريق.

وتوفى 8 مواطنين ، ثلاث نساء و خمسة أطفال، من أسرة واحدة ، ولحقت بآخر إصابة صنفت ب"المتوسطة "، في حادث حريق وقع في فيلا في منطقة بني ياس شرق ( 7 ) بابوظبي.

«حريق بني ياس» ينهي حياة 8 مواطنين من أسرة واحدة

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى أهمية التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية ،والتوصيلات "الإسلاك " الخاصة بها ، والانتباه عند استخدامها و إجراء الفحص اللازم لطفايات الحريق في المنازل بشكل دوري .

وحثت على اتخاذ الإجراءات الوقائية في المنازل حفاظا على سلامة الجميع ،بتجنب الحوادث التي قد تقع نتيجة لتعرض تلك الأجهزة لخلل أو عطل قد يتسبب في حريق .

واوضحت ،أن الحرائق الناجمة عن المسببات الكهربائية تعود إلى رداءة التوصيلات الكهربائية وعدم معرفة الأفراد لخطورتها، وقيام عمالة ممن لا تتوفر فيهم الكفاءة بأعمال الإصلاحات والتمديدات الكهربائية بطرق عشوائية.

وطالبت بعدم استخدام أجهزة أو تمديدات رديئة الصنع، وإجراء الصيانة اللازمة بشكل دوري للتوصيلات والمعدات الكهربائية، وعدم ترك بقايا زيوت الطهي بالقرب من مصدر النيران، وتجنب تحميل المقابس الكهربائية من الأجهزة فوق قوة تحملها، وفصل التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل لفترات طويلة، وحفظ أعواد الثقاب والقداحات والشموع بعيداً عن متناول الأطفال.