تفاصيل حادث حريق أبوظبي ..عبدالله أنقذ والدته وشقيقته من الموت

المصدر: أحمد عابد - الإمارات اليوم

ذكر أحد أفراد الأسرة التي تعرضت لحادث حريق في أبوظبي، ثاني الكثيري، إن شقيقه الأصغر عبدالله، أحد الناجين من الحادث، هو أول من انتبه إلى وقوع الحريق، واستطاع أن ينقذ والدته 70 سنة، وشقيقته من الموت، عندما أيقظهما من النوم في غرفتهما بالطابق الأرضي.

وذكر الكثيري إن حادث الحريق وقع فجرا في منزل العائلة، وأدى إلى وفاة شقيقته وأبنائها الثلاثة، وزوجة أخيه عبدالله وابنتها، واثنتين من أبناء شقيقه علي ، مشيرا إلى أن البيت مكون من 3 طوابق، حيث تقطن والدته وشقيقته في الطابق الأرضي ترافقهما ممرضة، فيما يقطن شقيقه الثاني عبدالله في الطابق الثاني مع زوجته وأطفاله، بالإضافة إلى شقيقته و3 من أولادها ، ولدان وبنت، ويقطن في الطابق الثالث شقيقه علي وبناته الخمسة.

وقال إن الحريق وقع في غرفة جانبية في الطابق الأرضي، وانتبه إليه شقيقه عبدالله في الطابق الثاني الذي هب مسرعا ليوقظ زوجته وأبنائه وشقيقته، ثم هرول إلى الطابق الأرضي، وقام بكسر شباك الغرفة التي تقطن فيها الوالدة وشقيقته، وقام بإخراجهما بمساعدة الجيران إلى الخارج، ولم تتمكن زوجته وابنته وشقيقته وأولادها من اللحاق به بسبب شدة النيران والدخان المتصاعد منها .

وأضاف أن زوجة أخيه علي وبناتها الخمسة كانوا نائمين في الطابق الثالث، وانتبهت الام إلى الحريق، فأيقظت أولادها واقتربوا من النافذة المطلة على الشارع، للاستغاثة، لكن توفيت ابنتان من الخمسة، فيما نجت الام وتم نقلها المستشفى لاخراج ثاني أكسيد الكربون من رئتيها وانقاذها وحالتها مستقرة، وحالة باقي البنات مستقرة.

وقال إنه يقطن في البيت المجاور، واستيقظ على صوت الجيران وابنته التي نبهته إلى وقوع الحريق، فيما كان شقيقه علي في صلاة المغرب.

وجه ثاني الكثيري الشكر لأصحاب السمو الشيوخ وقيادات الدولة على وقفتهم بجانب أسرته في مصابها الذي وقع أول من أمس في منطقة بني ياس بأبوظبي، معبرا عن امتنانه لكل من وقف مع العائلة وواساها.

ووجه ثاني الشكر للجيران الذين ساهموا في عملية الإنقاذ ولرجال الدفاع والشرطة في سرعة الاستجابة إلى المكان الحادث.