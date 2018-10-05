أخطاء في تحضير الزنجبيل تفقده منافعه!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكر موقع هايل براكسيس نيت الألماني المتخصص في قضايا الصحة، ان من أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض لدى تحضيرهم لشاي الزنجبيل هو تقطيعه قبل فترة من التحضير، وقالت المجلة ان الزيوت الفعالة في نبتة الزنجبيل ستفقد صلاحيتها وتفقد فائدتها في حال تركت لبعض الوقت، لذلك من الضروري تقطيع النبتة ووضعها في الكوب فورا وبدون انتظار.

كذلك تقشير نبتة الزنجبيل قبل استخدامها خطأ آخر قد يقع فيه البعض، وهو ما يرى الخبراء أنه غير ضروري ويفقدها خواصها العلاجية.

أما الخطأ الأكثر انتشارا بحسب المجلة الألمانية فهو الاعتقاد بوجوب غلي الزنجبيل بالماء من أجل الحصول على فعالية أفضل بينما الصحيح هو العكس تماما، إذ ينصح الخبراء بصب الماء الساخن مباشرة على قطع الزنجبيل الطازجة والمقطعة حديثا ومن ثم الانتظار لمدة خمس دقائق قبل الشرب من أجل فعالية أفضل. ويمكن إضافة شرائح الليمون وبعض العسل إلى الشاي من أجل مذاق أفضل والتغلب على الطعم اللاذع المميز لنبتة الزنجبيل.