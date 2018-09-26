طفلة بعمر 10 أشهر تعبر شارع ..وتثير الجدل في اميركا

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

فوجيء سائق سيارة أجرة أميركي بوجود طفلة (10 أشهر) تحبو وسط أحد الشوارع التي تشهد حركة نشطة للسيارات.

وقال السائق كانو كانون أنه أعتقد للوهلة الأولى أنها ليست أكثر من دمية مرمية في الشارع لكنه لاحظ انها تتحرك فما كان منه إلا أن أبطأ السرعة وقام بإعاقة حركة السيارات التي خلفه وأسرع إلى حمل الطفلة وأخذها من الشارع وأستطاع ان ينقذها بإعجوبة من الموت.

الحادثة سرعان ما أثارت الرأي العام الأميركي وتداولتها منصات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام لتتحول إلى قضية رأي عام ما استدعى تدخل الشرطة التي أحالت الأمر الى القضاء ويتوقع ان تصل العقوبة إلى حد أخذ الطفلة الى إحدى دور الرعاية.

وقال كاني كانون البالغ من العمر 41 عاما إنه أخذ الطفلة إلى منزله، ليهرع أحد الجيران لأخذ طفلته، معتذرا من أنه كان نائما و خرجت من المنزل الذي يبدو أنه كان مفتوحا.