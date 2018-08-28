محمد بن راشد: كل شيء جميل في حياتنا مطبوع ببصمة الأنثى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرأة الإماراتية في يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الـ28 أغسطس من كل عام، وخص بالتهنة أمهات وزوجات الشهداء، حيث قال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في يوم المرأة الاماراتية .. نحتفل ونحتفي بالمرأة أخت وشريكة وعضيدة في مسيرة التنمية .. أخص بالتهنئة أمهات الشهداء .. وزوجات الشهداء .. وبنات الشهداء .. وأتوجه بالشكر لأم الإمارات الشيخة فاطمة حفظها الله على دعمها وتمكينها وتشجيعها للمرأة الاماراتية في جميع أدوارها".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: "كلمة الحياة مؤنثة .. والحضارة مؤنثة .. والكتابة والقصيدة والأماني الجميلة .. كلها مؤنثة .. كل شيء جميل في حياتنا مطبوع ببصمة الأنثى .. هي "الصديقة والرقيقة والرفيقة والمعلمة الأصيلة"... حفظكن الله أيتها الأميرات .. وكل عام وأنتن أجمل وأعظم وأكثر إبهارا وتألقاً"