التلميذ المعلم.. قصيدة لـ "محمد بن راشد"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بعنوان"التلميذ المعلم"، أرفقها بصورة نشرها عبر حسابه قبل أيام مع عبارة: "العدل أساس الملك .. صورة قديمة لأخي محمد بن زايد عندما كان طالبا.. ‏قامت الحضارات على العدل، وقامت دولة الامارات على العدل .. ‏ما زال عدل زايد محفورا في تفاصيل الحياة في الامارات ..ما زال عدل زايد محفورا في نفس بو خالد .. يجري في دمه .. ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله"

وجاء في كلمات القصيدة:

الـعدل سـاس الـملك والـمُلك لـه ساس

مـــن صــغـر سـنـه خـطـها وبـيـمينه

وكـبـر عـليها وإصـبحت مـنه نـبراس

لا مــــــا يــغــيـرهـا وربـــــه يــعـيـنـه

يالين وافا الوقت وأمسى على الناس

والــي أمـرهـا سـبـع يـحـمي عـريـنه

ولازالـــت الــصـوره دلــيـلٍ ونــبـراس

عـــن قــايـدً قــايـد مــن أول سـنـينه

بــه تـفتخر بـه دولـته تـاجً ع الـراس

هــيـه الأمـانـه فــي الـيـمين الأمـيـنه