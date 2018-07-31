تدني مدى الرؤية.. وفرصة لسقوط أمطار

المصدر: ابوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد تكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الشرقية من الدولة وذلك خلال الفترة من الساعة 3:30 وحتى الساعة 8 مساء اليوم.

ويكون طقس الغد حارا ومغبرا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.و حركة الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية على البحر وبعض المناطق المكشوفة .