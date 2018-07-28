وفاة معمرة يابانية أمضت حياتها على هذه الوجبات!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة اليابانية وفاة مياكو شييو، أكبر معمرة في اليابان والعالم، توفيت عن عمر ناهز 117 عاما، لتلحق بـ "ميساو أوكاوا"، أكبر معمرة يابانية أيضا توفيت عام 2015.

وقد لدت تشيو في 22 مايو 1901، وحصلت على لقب أقدم امرأة تعيش في اليابان بعدما توفيت أوكاوا (ولدت في 5 مارس 1898) التي كانت تبلغ من العمر 117 عاما عند رحيلها في أبريل 2015.

وأمضت تشيو حياتها وهي تتناول الوجبات اليابانية التقليدية، مثل السوشي والإنقليس (الثعابين البحرية)، بالإضافة إلى الأطعمة الصحية المعدة منزليا.

ويقول أقارب تشيو، إنه على الرغم من كبر سنها فإنها كانت تتمتع بحس الدعابة وتشيع جوا دائما من المرح حولها، كما كانت تمتلك ذاكرة قوية وبنية جسمية تمكنها من أداء مهامها اليومية.