محمد بن راشد: أصعب مهمة تواجهني هي البحث عن قادة لديهم إنكار للذات والأنا

المصدر: دبي _ الامارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن أصعب مهمة تواجهه هي "البحث عن قادة لديهم إنكار للذات والأنا".

وأضاف سموه في تغريدات تعكس تجربته الثرية في القيادة، تحت وسم #علمتني_الحياة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن أهم إنجاز في الحياة هو قدرتك على تغيير حياة الناس .. تيسير حياة الناس .. تطوير حياتهم نحو الأفضل .. خلق فرص ومنافع لهم .. نعم خير الناس أنفعهم للناس .. إذا كان همك نفسك فأنت صغير .. وإذا كان همك غيرك فأنت أكبر من مجموع الناس .. في القرآن "إن إبراهيم كان أمة".

وأضاف سموه "أصعب مهمة تواجهني هي البحث عن قادة لديهم إنكار للذات والأنا .. ولديهم إيمان بالعمل من أجل الغير .. هم قلة .. لكنهم يصنعون التغيير .. ويحركون الجبال .. لأن همتهم تكون مختلفة .. ودوافعهم تكون نبيلة .. وإنجازاتهم تعطيهم دافعا للتضحية المستمرة من أجل الوطن .. #علمتني_الحياة".

وكان سموه قدم لتغريدات هذا الصيف قائلا: "الإخوة والأخوات .. كما تعودنا كل صيف سأكتب بين حين وآخر عن بعض ما تعلمناه من مسيرتنا في القيادة والإدارة .. تحت وسم #علمتني_الحياة .. لننقل بعض تجاربنا للأجيال القادمة".