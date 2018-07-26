واحد من أغنى بلاد النفط يلغي 5 أصفار من عملته بسبب التضخم

المصدر: كاركاس - د ب أ

تعتزم الحكومة الاشتراكية في فنزويلا حذف خمسة أصفار من العملة الوطنية بسبب تسارع وتيرة التزايد في التضخم.

كما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سيتم ربط عملة البوليفار الفنزويلية بعملة بيترو المشفرة الجديدة.

و بعد إلغاء الأصفار الخمسة من العملة الفنزويلية سيصبح المليون بوليفار عشرة فقط.

وتبلغ قيمة الدولار الأميركي في السوق السوداء في فنزويلا حاليا 5.3 مليون بوليفار وذلك وفقا لبوابة دولار تودي الإلكترونية.

غير أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار الصرف حيث يعتمد البنك المركزي الفنزويلي سعر 143 ألف بوليفار للدولار.

وحيث إنه لا يوجد أي طلب تقريبا على العملة الفنزويلية على المستوى الدولي فمن الصعب تقدير سعر البوليفار.

وتعاني فنزويلا التي تعتبر أغنى بلد نفطي في العالم من أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات.

وتسبب انتشار الفساد وسوء إدارة البلاد في فنزويلا في عدم توفر عملة صعبة تقريبا لتوفير السلع الغذائية والأدمية ومتطلبات الحياة اليومية.

وتوقع البنك الدولي مؤخرا أن يبلغ معدل التضخم في فنزويلا مليون بالمئة خلال العام الجاري.

كما تنبأ البنك بتراجع حاد بنسبة 18% في إجمالي الناتج القومي الفنزويلي.

ويؤكد الخبراء أن شطب أصفار من العملة الوطنية ليس الحل المناسب لكبح هذا التضخم المفرط.

وأقر الرئيس مادورو بأن النموذج الاقتصادي القائم على تمويل احتياجات البلاد من خلال عائدات النفط لم يعد صالحا وقال أمس، إنه من الضروري أن تقيم البلاد اقتصادها على أساس قاعدة أوسع وأن تعود لزيادة الإنتاج.