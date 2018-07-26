بالصور.. حمار وحشي مزور يثير ردود فعل غاضبة في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف زائر لحديقة حيوانات في مصر قيام المسؤولين عنها بتلوين حمار باللون الأبيض والأسود ليبدو كحمار وحشي.

ونشر الزائر الصورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتفاعل رواد الإنترنت معها على نطاق واسع بين ساخر ومتهكم وغاضب، لما اعبتروه خداعا وتضليلا .

وكشف الزائر خدعة الحديقة من الاذنين المتدليتين بشكل طولي، على عكس أذني الحمار الوحشي الدائرية كما أن الخطوط الموجودة على الوجه رسمت بعناية فائقة لدرجة مثالية كما أن بعض اللطخ اللونية كانت واضحة بين الخطوط.

وأكد أطباء بيطريون أنه ليس حمار وحشي، إلا أن مالك الحديقة أصر على عدم الاعتراف بالخدعة.