شاهد.. لقطات من افتتاح "وارنر براذرز أبوظبي" المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يظهر الفيديو المرفق لقطات من داخل مدينة وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم، والتي سيتم افتتاحها في 25 يوليو 2018 في جزيرة ياس.

ويضم عالم وارنر براذرز 6 مناطق ترفيهية مستوحاة من شخصيات وارنر براذرز الأسطورية ومجموعة من الألعاب المشوقة والعروض والمرافق الترفيهية الفريدة من نوعها التي تناسب جميع الأعمار.

لقطات من افتتاح مدينة وارنر برذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/qdG2vfUHff — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) ٢٣ يوليو ٢٠١٨