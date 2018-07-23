 <![CDATA[]]>

شاهد.. لقطات من افتتاح "وارنر براذرز أبوظبي" المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

يظهر الفيديو المرفق لقطات من داخل مدينة وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم، والتي سيتم افتتاحها في 25 يوليو  2018 في جزيرة ياس.

ويضم عالم وارنر براذرز 6 مناطق ترفيهية مستوحاة من شخصيات وارنر براذرز الأسطورية ومجموعة من الألعاب المشوقة والعروض والمرافق الترفيهية الفريدة من نوعها التي تناسب جميع الأعمار.

طباعة