شرطة دبي تكرم فتيان الكهف بتايلند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرمت شرطة دبي بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري الفتيان الـ12 ومدربهم الذين تم إنقاذهم في تايلند بعدما حوصروا في كهف يبلغ طوله أكثر من 10 كيلومترات مغمور بمياه الأمطار الموسمية على مدى أكثر من أسبوعين.

وقد تسلّم التكريم نيابة عن الفتيان القنصل العام التايلندي في الإمارات انوب بوراناسيت.

وقال رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية المقدم طارق هلال السويدي إن التكريم جاء نظير شجاعة وجلادة الفتيان في ظل الظروف القاسية التي وقعوا فيها، مضيفا أن المحنة التي تعرضوا لها جسدت صمود الإنسان وإصراره على البقاء، وشكلت مصدر أمل وإلهام للعالم نظير البطولة والشجاعة التي أبداها 12 فتى ومدربهم وهم محاصرون في الكهف لأسبوعين، مؤكدا أن هذه المحنة جذبت انتباه العالم ودفعت بدول عديدة إلى عرض مساعداتها موحدين جهودهم معا لإنقاذ الفتية ومدربهم.

وبيّن المقدم السويدي أن تكريم القيادة العامة لشرطة دبي شمل كذلك الدول التي شاركت في عملية الإنقاذ العالمية، موضحا أن وفد شرطة دبي برئاسته نفذ زيارات لممثلي الهيئات الدبلوماسية في الدولة، مقدمين دروعا تذكارية لهم عرفانا لجهودهم الإنسانية ومساهمتهم التي صنعت فرقا في حياة الأطفال.