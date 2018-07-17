حمدان بن محمد يدشن منصة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" العربية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المنصة العربية لـ "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" الإلكترونية والمطبوعة، الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن التي ستسهم في دعم الحراك العلمي للشباب العربي حول التقنيات الناشئة وطرق توظيفها في خدمة أهداف التنمية العلمية في المنطقة.

وذكر سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الجتماعي "تويتر" إنه سيتم فتح باب الترشح لقائمة المبتكرين الشباب دون سن الـ35 والتي سيتم الكشف عنها في مؤتمر إيمتيك للتقنيات الناشئة والذي تستضيفه مؤسسة دبي للمستقبل للمرة الأولى في دبي والمنطقة في سبتمبر.

وأشار سموه إلى أن جهود دبي في إيجاد غد أكثر إشراقاً للأجيال القادمة ضمن الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعتمد في المقام الأول على إطلاق الطاقات الكامنة للشباب ودعم تطورها بتأسيس منصات علمية ذات إمكانات متقدمة.