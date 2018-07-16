روسيا تعفي مشجعي مونديال 2018 من تأشيرة الدخول لأراضيها حتى نهاية العام

المصدر: موسكو - وام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بإمكان المواطنين الأجانب والذين يملكون بطاقات هوية المشجع لمونديال 2018 دخول روسيا دون تأشيرة حتى نهاية العام الجاري.

وأدلى بوتين في تصريح صحفي عقب اختتام نهائي كأس العالم بالقول " أعتقد أننا سنطبق نظام إعفاء التأشيرات عند الدخول إلى روسيا حتى نهاية العام الجاري بحق المشجعين الأجانب الذين يملكون حاليا بطاقات هوية المشجعين ".

وأعرب بوتين عن أمله بالاستفادة من هذه الفرصة لزيارة البلاد مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم حيث سيكون بإمكان المشجعين الأجانب الدخول إلى روسيا "عدة مرات" دون الحصول على تأشيرات دخول.