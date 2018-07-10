تايلاند: إخراج جميع الفتية ومدربهم من الكهف

المصدر: تشيانج راي - رويترز

أعلنت البحرية التايلاندية اليوم، انتهاء عملية إنقاذ فريق كرة القدم الذي ظل محاصرا في كهف بشمال البلاد لأكثر من أسبوعين بإخراج الفتية الاثني عشر ومدربهم.

وفي السايق ذاته حذر الأطباء المشرفون على علاج الأطفال فور خروجهم من أحد الكهوف في تايلاند من خطورة سفر هؤلاء الأطفال إلى روسيا لمشاهدة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018.

وجذبت قصة الأطفال الـ 12، المنتمين لأحد أندية كرة القدم في تايلاند، والذين حوصروا داخل أحد الكهوف خلال الأسابيع الأخيرة انتباه واهتمام العالم أجمع، حتى أن السويسري جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعا هؤلاء الفتيان إلى حضور نهائي المونديال يوم الأحد المقبل إذا ما تمكنوا من الخروج من الكهف قبل موعد إقامة المباراة.

وأكد الأطباء أنه من الضروري أن يمكث الأطفال المذكورين فترة من الوقت داخل أحد المستشفيات تحت الملاحظة والمتابعة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقال الأطباء إن الأطفال سيتابعون عبر شاشات التليفزيون داخل غرفهم بالمستشفى نهائي المونديال إذا كانوا لا يزالوا مستيقظين حتى موعد بث المباراة، التي تنطلق في العاشرة مساءا بتوقيت تايلاند.