تحديث من فيس بوك وانستغرام سيخفي أعداد الـ "Like"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص تقريراً، نقل فيه من مصادر داخل "فيس بوك" اختبارها و"انستغرام" إخفاء "زر الإعجاب"، من على بعض المنشورات.

و صرحت المتحدثة باسم فيس بوك لـ"بيزنس إنسايدر" أن الشركة تدرس إلغاء ظهور عدد الإعجابات على المنشورات لعلاج حالة "إدمان" البعض على الحصول على عدد أكبر من الإعجابات بمنشوراتهم، ، ولكن لم يتم نشرها على أي مستخدمين لإجراء تجربة.

ومن المتوقع أن يظهر أسفل المنشور، اسم أحد الأصدقاء الذين أعجبوا بهذا المنشور، ثم بجواره كلمة "آخرون"، لكن لن يظهر عدد "الإعجابات" بالمنشور.

تأتي هذه التغييرات بعد محادثات مطولة بين شركات صناعة التكنولوجيا حول الطريقة التي تجعل بها وسائل الإعلام الاجتماعية والتطبيقات الناس يشعرون بالسعادة.

وقال عدد من الموظفين السابقين الرئيسيين في كل من فيس بوك و غوغل عن أسفهم للمنتجات التي ساعدوا في إنشائها.

و قالت ليا بيرلمان ، المرأة التي ساعدت في تصميم زر "LIKE" على فيس بوك ، لصحيفة "رينجر" إنها لاحظت أن الإشعارات المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي جعلتها تشعر بالسوء واعلنت أسفها على تصميمه وتحوله إلى إدمان.

وأعلنت شركة يوتيوب أنها ستقوم باختصر عدد المشتركين في القنوات، هذا يعني أن القنوات التي بها عدد كبير من المشتركين لن تعرض الأرقام الدقيقة.