"عطر بوتين" يثير غضب الكرملين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار إصدار إحدى العلامات التجارية عطراً جديداً يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حفيظة الكرملين.

ونقلت وكالة "ربتلي" الروسية: أن العطر الجديد يتكوّن من مزيج من الليمون والبرغموت والكشمش الأسود، بالإضافة إلى خشب الأرز والصنوبر، والتنوب والمسك.

ويقول مؤسس شركة "ليدرز" التجارية مكسيم فومشيوف: بدأت صناعة العطور للتعبير عن التفاني لبعض القياصرة والأباطرة والرجال الأقوياء. ومن هنا جاءت فكرتي بتخصيص عطر لفلاديمير بوتين. العطر هو منتج فائق التكنولوجيا حقاً. إلا أن الفكرة لم ترق للكرملين على ما يبدو، وحذّر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في بيان، من استخدام اسم بوتين لأغراض تجارية.