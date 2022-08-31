زووم .. على العالم

«إن المتتبّع لمسيرة أهم الفنون البصرية الحديثة، سيلحظ الشعبية الجارفة، التي بات يكتسبها فن التصوير الضوئي بفضل التقنية المتطوّرة، التي أوقدت مواهب أصحاب الأنامل المبدعة في هذا المجال، فبات التصوير الضوئي فناً شعبياً، إن لم يكن على مستوى الممارسة، فعلى مستوى التذوق والاستمتاع بفك شيفراته الإبداعية».

حمدان بن محمد آل مكتوم

الحياة ألوان

لسكان بحيرة إينلي (ثاني أكبر بحيرة في ميانمار) أسلوب حياة مغمور بالألوان، من خلال تجفيف ثيابهم القطنية الملوّنة تحت أشعة الشمس.

ناي سيمواي - ميانمار

مصفوفة القوارب

صورة لقوارب الصيادين وهي مُصطفّة بدقة عند تثبيتها لتجنّب إعصار «التيفون» الهائل رقم (9). وهو أقوى إعصار يضرب «كوانج نجاي» منذ 30 عاماً، متسبباً في تدمير 325 منزلاً بالكامل وتضرّر أكثر من 140 ألف منزل.

لسكان بحيرة إينلي (ثاني أكبر بحيرة في ميانمار) أسلوب حياة مغمور بالألوان، من خلال تجفيف ثيابهم القطنية الملوّنة تحت أشعة الشمس.

نوين فو كاو - فيتنام