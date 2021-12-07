«دي بي ورلد» تروي قصة ملهمة.. من اللؤلؤ حتى الفضاء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أضاءت قصة الإمارات الملهمة من الماضي حتى الحاضر جناح «دي بي ورلد»، الشريك اللوجيستي الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، خلال احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، إذ احتفى الجناح بالمناسبة الغالية بعرض سمعي بصري، روى حكاية بدأها الأجداد برحلة البحث عن اللؤلؤ والغوص في أعماق البحار، وانتهت باستكشاف الفضاء.

ومن داخل مدرج الجناح، الذي يضم شاشة عملاقة وستارة مائية دائرية، ومضت مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «المستحيل كلمة يستخدمها البعض لوضع سقف لأحلامهم»، وهو ما بدا جلياً في العرض الذي أظهر الكيفية التي تطور بها أفق دبي، ليضم اليوم أعلى ناطحات السحاب في العالم. وقدم أطفال عرضاً غنائياً، عكس سعي الإمارات نحو العلوم، حمل عنوان: «شكراً الإمارات العربية المتحدة على تعليمنا الحلم».