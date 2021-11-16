تعظيم سلام لكل وردة في «إكسبو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

على كل بستان في «أرض إكسبو» تبدو زهرة، تشارك بالتحيّة خلال مراسم رفع العلم، أو تبرز مواهبها أمام العالم، أو صبيّة تستمتع بالمعرض الدولي وتزيّن بمرحها وإطلالتها الجميلة الأرجاء، أو زائرة تلتقط صورة متوشحة براية بلدها، أو أمّ تصطحب صغارها للسفر بين جهات الأرض في مكان واحد بلا ركوب طائرة، أو حتى جدة تتحدى العمر وتستعد للانطلاق في جولة بين ساحات «إكسبو» وأجنحته على متن دراجة هوائية.. وغيرهن كثيرات من اللواتي يشاركن في صنع المعرض، ويمنحن مساحة إضافية من الجمال للحدث الرائع في دبي.